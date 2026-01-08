Петербуржец ушел ночью в лес в одних тапочках после ссоры с женой
Житель Санкт-Петербурга отправился в лес в одних тапочках после ссоры со своей женой, передает телеканал 78.ru.
По его данным, все произошло 8 января в окрестностях поселка Белоостров. Супруги поругались, и мужчина, надев лишь домашние тапочки, ночью направился в лес. Сначала женщина пыталась найти его самостоятельно, но через час обратилась за помощью.
После этого к поискам подключились сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Вскоре пропавшего нашли на экологической тропе «Сестрорецкое болото». Утром его передали медикам с признаками переохлаждения.
