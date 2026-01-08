Пьяный россиянин избил школьника из-за очереди на каток
В Калуге пьяный мужчина избил 16-летнего подростка из-за очереди на каток. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичная Калуга».
Инцидент произошел возле здания городской администрации. Нетрезвый житель города влез в очередь перед подростком, и тот сделал ему замечание. В ответ мужчина напал на мальчика: сначала сбил с ног ударом по голове, а затем стал избивать ногами.
Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи. Медики увезли пострадавшего в больницу, где ему диагностировали перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.
Информация о состоянии подростка не приводится. Также в публикации не упоминается, знают ли о случившемся в полиции.
