Два человека пострадали при травле насекомых в московском хостеле
Два человека пострадали после обработки от насекомых хостела на улице Александра Лукьянова в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его информации, в одном из помещений проводилась дезинсекция «холодным паром», после чего женщине и мужчине потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что более десяти пациенток пострадали в элитной клинике «Генелли» в Томске. После пластических операций женщины получили кривые носы, грудь разной формы и гнойные расходящиеся швы. При этом клиника отказывается возвращать им деньги.
До этого выросло число пострадавших при пожаре в жилом доме, в котором снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».
