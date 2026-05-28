Петербуржца отдали под суд за выброс опасных отходов в жилых дворах

28 мая 2026, 14:11

Житель Петербурга предстанет перед судом за выброс опасных отходов во дворах

Фото: istockphoto/vchal

В Санкт-Петербурге передали в суд дело 31-летнего мужчины, который устроил свалку опасных химических отходов во дворах жилых домов. Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавшее угрозу вреда здоровью людей и окружающей среде), сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.





По версии следствия, в июне 2025 года фигурант оставил 11 пластиковых канистр с химикатами на проспектах Ударников и Передовиков. Экспертиза показала, что в емкостях содержались отходы I–V классов опасности, которые представляли серьезную угрозу для местных жителей и экологии. Опасную находку обнаружили и ликвидировали сотрудники экологической аварийной службы.



