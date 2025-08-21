Phuket News: исчезнувший в море на Пхукете россиянин найден мертвым
Исчезнувший в море на Пхукете россиянин найден мертвым. Об этом сообщает издание Phuket News.
Напомним, что ночью 35-летнего Дениса Коненкова крупные волны унесли в море, когда тот купался с девушкой. Когда вода начала сбивать пару с ног, мужчине удалось оттолкнуть россиянку к берегу, тем самым спасти ее.
Спасатели обнаружили тело Дениса днем 21 августа. На месте работают сотрудники полиции. Мужчина находился в тех же вещах, в которых его унесло в море. Как оказалось, спасатели не могли сразу начать поиски россиянина из-за плохой видимости, так как он пропал около 00:30.
