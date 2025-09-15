Достижения.рф

«Тебе не место здесь»: Сикхскую женщину изнасиловали во время массовых протестов

В Великобритании мужчину задержали по делу об изнасиловании на почве ненависти
Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Великобритании полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию.



Инцидент произошёл 14 сентября в городе Олдбери. Потерпевшей оказалась женщина из сикхской общины. Следует отметить, что сикхи — это этноконфессиональная группа, которая в основном проживает в Индии.

Мужчина во время нападения выкрикивал расистские оскорбления и заявил жертве, что ей «нет места в этой стране». По словам пострадавшей, в тот момент она шла на работу. Происшествие случилось в период протестов против размещения мигрантов в отелях по всей стране. Как отмечает издание, это нападение вызвало обеспокоенность в сикхской общине Великобритании.

Ольга Щелокова

