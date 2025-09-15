«Тебе не место здесь»: Сикхскую женщину изнасиловали во время массовых протестов
В Великобритании полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл 14 сентября в городе Олдбери. Потерпевшей оказалась женщина из сикхской общины. Следует отметить, что сикхи — это этноконфессиональная группа, которая в основном проживает в Индии.
Мужчина во время нападения выкрикивал расистские оскорбления и заявил жертве, что ей «нет места в этой стране». По словам пострадавшей, в тот момент она шла на работу. Происшествие случилось в период протестов против размещения мигрантов в отелях по всей стране. Как отмечает издание, это нападение вызвало обеспокоенность в сикхской общине Великобритании.
Напомним о недавнем инциденте в Великобритании, где врач оставил пациента посреди операции ради секса с медсестрой.
Читайте также: