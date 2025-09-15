«Тебе не место здесь»: Сикхскую женщину изнасиловали во время массовых протестов

15 сентября 2025, 10:41

В Великобритании мужчину задержали по делу об изнасиловании на почве ненависти

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Великобритании полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию.