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Пилот S7 Airlines погиб в Подмосковье

Пилот S7 Airlines погиб в Домодедово, устанавливая личный рекорд под водой
Фото: istockphoto/Motortion

В подмосковном Домодедово при попытке установить личный рекорд по задержке дыхания под водой погиб 36-летний пилот S7 Airlines. Об этом сообщили в оперативных службах.



Трагедия произошла в селе Битягово на территории бывшего летного лагеря авиакомпании, где летчики проходят подготовку и переобучение. Мужчина нырнул, потерял сознание и утонул. Извлеченный из воды посиневший пилот не приходил в себя. Прибывшие медики констатировали смерть.

Другой инцидент с участием летчика произошел в США. 23 мая у второго пилота авиакомпании Endeavor Air произошла кратковременная потеря сознания при заходе на посадку на рейсе из Мэдисона в Детройт.

Командир судна объявил ЧП, после приземления летчика госпитализировали. В авиакомпании высоко оценили профессионализм экипажа.

Никита Кротов

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