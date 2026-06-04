Пилот S7 Airlines погиб в Подмосковье
В подмосковном Домодедово при попытке установить личный рекорд по задержке дыхания под водой погиб 36-летний пилот S7 Airlines. Об этом сообщили в оперативных службах.
Трагедия произошла в селе Битягово на территории бывшего летного лагеря авиакомпании, где летчики проходят подготовку и переобучение. Мужчина нырнул, потерял сознание и утонул. Извлеченный из воды посиневший пилот не приходил в себя. Прибывшие медики констатировали смерть.
Другой инцидент с участием летчика произошел в США. 23 мая у второго пилота авиакомпании Endeavor Air произошла кратковременная потеря сознания при заходе на посадку на рейсе из Мэдисона в Детройт.
Командир судна объявил ЧП, после приземления летчика госпитализировали. В авиакомпании высоко оценили профессионализм экипажа.
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