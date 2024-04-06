Пырнувший ножом мурманского губернатора рассказал о причине своего поступка

Фото:РИА Новости
Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов сообщил, что причиной его поступка стало «стечение обстоятельств», приводит его слова РИА Новости.
Такое заявление подозреваемый сделал во время выездного заседания суда по избранию ему меры пресечения.
Быданов рассказал, что не слышал никаких голосов в голове и не планировал нападение на главу региона заранее. Однако следователи выяснили, что нож мужчина приобрел заблаговременно и возил его с собой в автомобиле.
Подозреваемый отказался от дачи еще каких-либо комментариев «пока идет следствие».
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Быданов рассказал, что не слышал никаких голосов в голове и не планировал нападение на главу региона заранее. Однако следователи выяснили, что нож мужчина приобрел заблаговременно и возил его с собой в автомобиле.
Подозреваемый отказался от дачи еще каких-либо комментариев «пока идет следствие».
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Анастасия Хохлова