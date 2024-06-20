Сексолог указал на скрытые причины женских измен

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Люди могут изменять из-за биологических и психологических причин. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в разговоре с «Лентой.ру» назвал скрытые причины женских измен.
Как утверждает врач, женщины могут решаться на измену из-за нарушений гормонального фона, который оказывает влияние на либидо. Булах уточнил, что провоцировать желание могут патологии надпочечников, гипертиреоз, опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны головного мозга.
При этом чаще всего женщины изменяют из-за эмоционального неудовлетворения отношениями, недостатка близости и поддержки. Также женская измена может происходить из-за желания расстаться. Эксперт уточнил, что у многих женщин есть страх одиночества, поэтому они могут начать отношения, не закончив предыдущее.
Чтобы снизить риск женской измены, мужчинам важно следить за здоровьем, проверять гормональный баланс, вместе работать над отношениями и прислушиваться к интересам женщины. Необходимо обсуждать все происходящее между партнерами (как в быту, так и в постели), поддерживать женщину и давать ей тот вариант заботы и любви, в котором она нуждается, чтобы чувствовать себя комфортно.
А главное — удовлетворять свою партнершу не только физически, но и эмоционально, заверил Булах.
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«При подобных нарушениях в организме происходит повышенный выброс гормонов (в первую очередь тестостерона), провоцирующих сексуальное желание. Также желание может усиливаться из-за приема различных стимулирующих средств и некоторых психических заболеваний», — пояснил сексолог.
При этом чаще всего женщины изменяют из-за эмоционального неудовлетворения отношениями, недостатка близости и поддержки. Также женская измена может происходить из-за желания расстаться. Эксперт уточнил, что у многих женщин есть страх одиночества, поэтому они могут начать отношения, не закончив предыдущее.
«Также в числе причин психологического характера можно отметить стремление женщины изменить в отместку, если партнер сам стал ей неверен», — отметил врач.Врач также назвал причиной измен хроническую сексуальную неудовлетворенность. Если партнер просто хороший человек, не привлекающий женщину эмоционально, она начнет смотреть в сторону других мужчин.
Чтобы снизить риск женской измены, мужчинам важно следить за здоровьем, проверять гормональный баланс, вместе работать над отношениями и прислушиваться к интересам женщины. Необходимо обсуждать все происходящее между партнерами (как в быту, так и в постели), поддерживать женщину и давать ей тот вариант заботы и любви, в котором она нуждается, чтобы чувствовать себя комфортно.
А главное — удовлетворять свою партнершу не только физически, но и эмоционально, заверил Булах.
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Алина Юрчак