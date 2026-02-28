Появились новые подробности о туристах, пропавших на снегоходах в Пермском крае
RT: Пропавшие в Пермском крае туристы могли укрыться в избе после поломки снегоходов
Существует вероятность, что пропавшие в Пермском крае туристы могли укрыться в таёжной избе после поломки снегоходов. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Согласно материалу, группа, вероятно, находится в хижине на пути к плато Кваркуш, где есть печка для поддержания тепла и небольшой запас еды. Избу построили около десяти лет назад в память о погибшем уральском путешественнике, и отдыхающие часто останавливаются там.
«Мобильной связи в доме нет, рации так далеко не берут», — уточнил собеседник RT.Если людей в избе не окажется, значит, они заблудились. Отмечается, что разбиться на снегоходах по дороге к плато Кваркуш сложно, рельеф не слишком крутой. При этом вечером 27 февраля пресс-служба отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае подтвердила ТАСС, что добровольцы уже выехали на поиски пропавших туристов.
Напомним, что 20 февраля пятеро мужчин из Уфы добрались до деревни Золотанка в Пермском крае, оставили там свои автомобили и отправились в тайгу на снегоходах. Их путь протяжённостью около 100 километров лежал к плато Кваркуш. Группа должна была вернуться 24 февраля, но на связь так и не вышла.