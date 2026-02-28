Появились новые подробности о туристах, пропавших на снегоходах в Пермском крае

28 февраля 2026, 02:36

RT: Пропавшие в Пермском крае туристы могли укрыться в избе после поломки снегоходов

Фото: iStock/c3nsored

Существует вероятность, что пропавшие в Пермском крае туристы могли укрыться в таёжной избе после поломки снегоходов. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.





Согласно материалу, группа, вероятно, находится в хижине на пути к плато Кваркуш, где есть печка для поддержания тепла и небольшой запас еды. Избу построили около десяти лет назад в память о погибшем уральском путешественнике, и отдыхающие часто останавливаются там.





«Мобильной связи в доме нет, рации так далеко не берут», — уточнил собеседник RT.