Дядя и тетя убили четырехлетнего племянника, а затем сами участвовали в его поисках

28 февраля 2026, 05:23

В Индии дядя и тетя убили четырехлетнего племянника и закопали его тело у трассы

Фото: iStock/LauriPatterson

В индийском штате Раджастхан спустя шесть лет раскрыли убийство четырёхлетнего мальчика, которого закопали недалеко от трассы Дели – Мумбаи. Об этом пишет NDTV.





Четырёхлетний Принс пропал 16 августа 2020 года после того, как вышел играть во двор. Семья искала его годами, но безуспешно. За это время в деле сменилось семь следователей, и лишь недавно полиция вышла на след преступников.



