Дядя и тетя убили четырехлетнего племянника, а затем сами участвовали в его поисках
В индийском штате Раджастхан спустя шесть лет раскрыли убийство четырёхлетнего мальчика, которого закопали недалеко от трассы Дели – Мумбаи. Об этом пишет NDTV.
Четырёхлетний Принс пропал 16 августа 2020 года после того, как вышел играть во двор. Семья искала его годами, но безуспешно. За это время в деле сменилось семь следователей, и лишь недавно полиция вышла на след преступников.
По версии следствия, ребёнка убили из мести. Его дядя Анил и тётя Кришна сознались в преступлении на допросе и показали место, в котором спрятали труп мальчика. Туда направили экскаваторы — останки погибшего ищут на глубине около девяти метров с помощью георадара.
Подозреваемые арестованы. Отмечается, что после исчезновения Принса убийцы сами участвовали в поисках, чтобы отвести от себя подозрения.
