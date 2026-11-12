Российская студентка выпала из окна вуза и выжила
Студентка выпала из окна четвертого этажа учебного корпуса Оренбургского государственного университета (ОГУ) и осталась жива. Об этом сообщил портал «Оренбург Медиа».
По его данным, все произошло 11 ноября. Девушка получила травмы различной степени тяжести, с которыми скорая помощь доставила ее в реанимационное отделение одной из городских больниц. В настоящий момент врачи борются за жизнь пострадавшей.
В пресс-службе ОГУ подтвердили информацию об инциденте. На месте работали о сотрудники оперативных служб; сейчас полиция проводит проверку, которая установит обстоятельства происшествия.
Накануне сообщалось, что в центре Москвы девочка выпала из окна восьмого этажа и погибла.
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