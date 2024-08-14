Подмосковные полицейские поймали 19-летнего помощника телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
19-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в участии в телефонном мошенничестве, задержали полицейские округа Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стал 78-летний житель Клина. Сначала ему позвонили и под предлогом «перерегистрации» номера мобильного телефона узнали его паспортные данные. Потом пенсионеру позвонил некто, представившийся сотрудником портала госуслуг и по совместительству работником банка. Он сказал, что аккаунт пенсионера на портале взломан и кто-то пытается забрать деньги с его банковского счёта. И чтобы избежать этого, все средства надо перевести на «безопасные» счета», — говорится в сообщении.В результате пожилой мужчина перечислил на счета мошенников все свои сбережения — около 300 тысяч рублей.
Полицейским удалось вычислить и задержать в Татарстане молодого человека, который через банкомат снял украденные у пенсионера деньги. Задержанный рассказал, что неизвестные предложили ему эту «подработку» в одном мессенджеров. В его обязанности входило обналичивать деньги и передавать их другим, оставляя себе процент от суммы.
Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным происшествиям.
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