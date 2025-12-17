Юрист оценил шансы принудительного выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

17 декабря 2025, 01:42

Юрист Ремесло назвал выселение Долиной из квартиры самым вероятным исходом дела

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Наиболее вероятным исходом громкого дела с Полиной Лурье о пятикомнатной квартире может стать выселение из неё певицы Ларисы Долиной. Такое мнение в беседе с RT высказал юрист Илья Ремесло.





Он уточнил, что Лурье в дальнейшем может также взыскать с народной артистки РФ понесенные убытки, например, на аренду другого жилья за время судебного процесса и расходы на адвокатов.





«Также возможно, что стороны заключат на своих условиях мировое соглашение», — добавил Ремесло.