Юрист оценил шансы принудительного выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
Юрист Ремесло назвал выселение Долиной из квартиры самым вероятным исходом дела
Наиболее вероятным исходом громкого дела с Полиной Лурье о пятикомнатной квартире может стать выселение из неё певицы Ларисы Долиной. Такое мнение в беседе с RT высказал юрист Илья Ремесло.
Он уточнил, что Лурье в дальнейшем может также взыскать с народной артистки РФ понесенные убытки, например, на аренду другого жилья за время судебного процесса и расходы на адвокатов.
«Также возможно, что стороны заключат на своих условиях мировое соглашение», — добавил Ремесло.Право собственности на спорное жилье пока сохраняется за её покупательницей Полиной Лурье. Согласно материалу RT, Долиной разрешили проживать в квартире до нового решения суда второй инстанции, куда направили иск о принудительном выселении семьи певицы.
Напомним, что 16 декабря Верховный суд РФ встал на сторону Полины Лурье. Адвокат Михаил Салкин подробно объяснил эту ситуацию.
Ранее несколько судов признавали сделку купли-продажи недействительной, соглашаясь с позицией Долиной.
Звезда утверждала, что летом 2024 года стала жертвой мошенников, которые, представляясь сотрудниками спецслужб, вынудили её продать жильё и перевести им вырученные деньги. Сумма сделки, по разным сведениям, составила от 112 до 138 миллионов рублей.