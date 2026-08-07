Плавучий ресторан вновь частично затонул в Петербурге — прокуратура
В Санкт-Петербурге вновь затопило плавучий ресторан «Акварель-холл» у набережной Макарова. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел в акватории Малой Невы. Речь идет о частичном затоплении недействующего дебаркадера. В результате происшествия никто не пострадал, утечки топлива или масла в воду не зафиксировали.
В настоящее время владелец судна занимается откачкой поступившей воды. Это уже второй подобный случай за последний месяц — предыдущее подтопление объекта было 10 июля.
Тогда собственника обязали устранить нарушения, включая проведение водоотливных работ и восстановление технической исправности плавсредства. Ход новой проверки взяли на контроль.
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