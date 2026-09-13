Плита придавила двоих человек в Саратовской области
В поселке Екатериновка Саратовской области при разборе здания погиб молодой человек, еще одного госпитализировали. Об этом сообщил в телеграм начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин.
По его данным, сообщение о ЧП поступило в службу 112 в 13:52 мск в воскресенье. Предварительно установили, что на улице 50 Лет Октября при проведении работ по разбору здания двоих мужчин придавило бетонной плитой.
На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи. Сотрудники полиции и Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее мальчика придавило футбольными воротами в российском регионе. Подробности — в нашем материале.
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