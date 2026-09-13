13 сентября 2026, 17:40

Плита придавила двоих человек в Саратовской области при разборе здания

Фото: istockphoto/Motortion

В поселке Екатериновка Саратовской области при разборе здания погиб молодой человек, еще одного госпитализировали. Об этом сообщил в телеграм начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин.