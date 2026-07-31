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Семилетнего мальчика придавило футбольными воротами в российском регионе

В Марий Эл на семилетнего мальчика упали футбольные ворота
Фото: iStock/Akintevs

Металлические ворота упали на ребенка в Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По данным следствия, все произошло на футбольной площадке в деревне Чендемерово. Пострадавшим оказался семилетний мальчик.

По данным местного издания Mari Media, в больнице врачи выявили травмы живота и разрыв внутренних органов. Другие подробности о состоянии маленького пациента не раскрываются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают ответственных лиц, которые не обеспечили надлежащее состояние и безопасную эксплуатацию спортивного объекта.

Ранее сообщалось о подобном ициденте в Алтайском крае. Там незакрепленные футбольные ворота упали на 17-летнего юношу. К несчастью, подросток погиб.

Лидия Пономарева

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