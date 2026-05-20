«Плюшкин» завалил квартиру мусором до потолка и заинтересовал полицейских в Москве
В Москве в районе Марьино на Батайском проезде обнаружили квартиру, полностью заполненную мусором. Кадры захламленного жилья опубликовал Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, помещение настолько завалили отходами, что они подступают вплотную к входной двери и вываливаются наружу. Разгневанные соседи вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь.
Жильцы дома жалуются на стойкий трупный запах, который стоит на этаже и распространяется по всему подъезду. При этом, по словам жителей, хозяев квартиры никто никогда не видел.
Ранее россиянка запирала детей в захламленной квартире с мусором и тараканами. Инцидент произошел в Хабаровском крае.
