По делу генерала Кузнецова прошли обыски

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ
В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова прошли обыски разу по нескольким адресам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — рассказал собеседник издания.Источник добавил, что обыски прошли в Москве и в Краснодарском крае.
14 мая Юрия Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в виде недвижимости. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест.
Ранее окружение генерала армии Сергея Суровикина раскрыло его местонахождение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Уголовное дело возбудили в Петербурге после стрельбы на парковке ТЦ
Умер журналист Максим Кононенко
Два хирурга клиники Хайдарова задержаны в Москве
14 мая Юрия Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в виде недвижимости. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест.
Ранее окружение генерала армии Сергея Суровикина раскрыло его местонахождение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Уголовное дело возбудили в Петербурге после стрельбы на парковке ТЦ
Алина Юрчак