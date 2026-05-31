По факту гибели четырех человек в ДТП в Ленобласти открыли уголовное дело

31 мая 2026, 15:58

В Выборгском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту аварии, унесшей жизни четырех человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД.





Трагический инцидент произошел днем 30 мая на 124-м километре трассы «Скандинавия». По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» на левом повороте не справился с управлением, после чего машина врезалась в металлическое ограждение, съехала в кювет и перевернулась на крышу.



От полученных травм водитель скончался на месте. Там же погибли две его пассажирки — женщины. Мальчика экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось: ребенок умер в больнице.



В полиции уточнили, что все находившиеся в салоне люди были пристегнутыми ремнями безопасности. Ведется расследование.







