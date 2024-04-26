По нескольким адресам, связанным с делом Иванова, продолжаются обыски

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
По нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова продолжаются обыски. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Собеседник информагентства не уточнил места их проведения.
Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в формате оказания услуг имущественного характера во время проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.
Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.
Ранее была названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в формате оказания услуг имущественного характера во время проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.
Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.
Ранее была названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак