Почти 100 человек не попали на рейс из-за огромных очередей в аэропорту Европы

Самолет Ryanair оставил 80 человек в аэропорту Марселя из-за очередей
Вечером 18 апреля в аэропорту Марселя самолет авиакомпании Ryanair улетел в Марракеш без 80 пассажиров. Причиной стали огромные очереди из-за новой цифровой системы пограничного контроля EES, которая уже не в первый раз вызывает задержки.



Рейс должен был вылететь в 22:30, но его перенесли. Когда в 1:50 19 апреля лайнер все же отправился в Марокко, не успевшие на борт пассажиры пытались прорваться через толпу и охрану.

В Ryanair пояснили, что улетели из-за обязательств по утреннему обслуживанию в аэропорту прибытия. В администрации аэропорта Марселя проблему объяснили нехваткой персонала и сообщили о начале расследования.




Никита Кротов

