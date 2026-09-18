Почти 140 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали в Таиланде
В Таиланде резко выросло число случаев заражения COVID-19. По официальным данным, в королевстве зарегистрировано почти 140 тысяч заболевших, среди них — десятки россиян. Только за последний месяц инфекцию подхватили около 65 тысяч человек. Об этом сообщает Mash.
При этом реальное число заболевших может быть выше официальной статистики. Как утверждается, некоторые туристы сталкиваются с тем, что вместо COVID-19 им ставят другие диагнозы. По данным департамента по контролю заболеваний Таиланда, на сегодняшний день зарегистрировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом.
Ранее мы рассказывали о туристе из Хабаровска Александре, который во время отдыха в Таиланде оказался в крайне тяжелом состоянии. Мужчина впал в кому и потерял память, а за лечение в реанимации с его семьи потребовали около миллиона рублей. Сбором денег занималась его жена.
В Таиланде Александру официально поставили диагноз «бактериальная пневмония». Пять дней он провел в реанимации, которая, по словам его семьи, была рассчитана сразу на 60 человек. Родственники утверждали, что полноценного лечения турист там не получил. Позже местные врачи разрешили ему вылететь обратно в Россию. Уже в Хабаровске Александра встретила машина МЧС и доставила его в инфекционное отделение. Российские медики провели обследование и подтвердили у мужчины COVID-19.
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