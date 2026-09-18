Почти 140 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали в Таиланде

18 сентября 2026, 18:20

Десятки россиян заразились COVID-19 во время отдыха в Таиланде

Фото: Istock / peterscode

В Таиланде резко выросло число случаев заражения COVID-19. По официальным данным, в королевстве зарегистрировано почти 140 тысяч заболевших, среди них — десятки россиян. Только за последний месяц инфекцию подхватили около 65 тысяч человек. Об этом сообщает Mash.