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Почти полсотни собравшихся на «стрелку» российских подростков задержали

Ural Mash: В Челябинске задержали 48 собравшихся на «стрелку» подростков
Фото: istockphoto/Dzurag

В Челябинске правоохранители пресекли массовую драку на Шоссе Металлургов еще до ее начала. Кадры задержания десятков несовершеннолетних, собравшихся для выяснения отношений, оказались в распоряжении Telegram-канала Ural Mash.



На видео, опубликованном в сети, видно, как школьники под контролем полиции организованно заходят в автобус для перевозки задержанных. Всего, по информации источника, стражи порядка доставили в отделения 48 подростков.

В ходе досмотра у молодых людей изъяли травматическое оружие, ножи, пневматику и страйкбольную гранату. После разбирательства с несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы. Инцидент исчерпан, массового столкновения удалось избежать.

Ранее на российской базе отдыха произошла массовая драка со стрельбой. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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