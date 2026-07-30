Почти полсотни собравшихся на «стрелку» российских подростков задержали
В Челябинске правоохранители пресекли массовую драку на Шоссе Металлургов еще до ее начала. Кадры задержания десятков несовершеннолетних, собравшихся для выяснения отношений, оказались в распоряжении Telegram-канала Ural Mash.
На видео, опубликованном в сети, видно, как школьники под контролем полиции организованно заходят в автобус для перевозки задержанных. Всего, по информации источника, стражи порядка доставили в отделения 48 подростков.
В ходе досмотра у молодых людей изъяли травматическое оружие, ножи, пневматику и страйкбольную гранату. После разбирательства с несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы. Инцидент исчерпан, массового столкновения удалось избежать.
Ранее на российской базе отдыха произошла массовая драка со стрельбой. Подробности в нашем материале.
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