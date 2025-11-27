Почти слепой старик-водитель с просроченными правами сбил 70-летнюю россиянку

27 ноября 2025, 21:27

В Санкт-Петербурге водитель с просроченными правами сбил пенсионерку

Фото: Istock/ElcovaLana

В Невском районе Петербурга автомобиль Mazda сбил пожилую женщину. Инцидент произошёл 26 ноября возле дома на улице Тельмана. Подробности сообщает региональный Главк.





70-летнюю пострадавшую доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Полиция проверила документы 75-летнего водителя и установила, что его водительские права просрочены.



Помимо этого, выяснилось, что в 2025 году мужчину уже десять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Девять из этих штрафов он получил за превышение скорости. Установлено, что у пенсионера есть инвалидность по зрению.

«Дело в том, что такой тяжёлый человек, что он ни с кем не считается. Он просто сел и всё. Ему плевать на мнение, что сейчас опять надо будет выплачивать», — рассказала жена виновника ДТП.