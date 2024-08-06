Стало известно, когда проверяли газ в рухнувшем после взрыва доме Нижнего Тагила

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Задержанные мастер и два слесаря газовой службы последними проводили проверку оборудования в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, где 1 августа от взрыва газа погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию пишет РИА Новости.
«Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», — пояснила представитель пресс-службы.Областное управление Следственного комитета РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Взрыв в жилом доме на улице Сибирской Нижнего Тагила прогремел в прошлый четверг, 1 августа, и привел к обрушению двух подъездов. Десять человек погибли, из среди которых пятеро детей. Региональный минздрав ране отмечал, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.
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