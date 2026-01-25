Достижения.рф

Под Энгельсом при столкновении машины и маршрутки пострадали женщина и ребёнок

Фото: Istock/Adam Bartosik

В Саратовской области в результате ДТП пострадали женщина и девочка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.



Авария случилась в Энгельсском районе, около посёлка Новопушкинское. Инцидент произошёл в 15:00 по московскому времени недалеко от поворота на населённый пункт. Там столкнулись автомобиль Jaecoo J7 и микроавтобус Ford Transit.

За рулём легкового автомобиля находилась женщина 1976 года рождения. Микроавтобусом управлял мужчина 1966 года рождения. Транспортное средство следовало по маршруту Саратов — Дергачи.

В больницу доставили пассажиров микроавтобуса — женщину 1978 года рождения и девочку 2012 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Ольга Щелокова

