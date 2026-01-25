Под Энгельсом при столкновении машины и маршрутки пострадали женщина и ребёнок

25 января 2026, 21:44

В Саратовской области женщина и девочка пострадали в ДТП с микроавтобусом

Фото: Istock/Adam Bartosik

В Саратовской области в результате ДТП пострадали женщина и девочка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.