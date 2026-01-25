В Брянске шестые сутки ищут двух школьников, провалившихся под лёд на реке Десна
В Брянске на реке Десна продолжаются активные поиски двух школьников. Как сообщает МЧС России по региону, третьеклассники провалились под лёд шесть дней назад.
Погибшими оказались два девятилетних мальчика. Трагедия случилась после окончания занятий. В неучебное время дети самостоятельно пришли на берег реки Десна у Первомайского моста. Там они катались на ватрушках с крутого склона.
По предварительной версии, мальчики выехали на опасный тонкий лёд и провалились в полынью. На месте происшествия спасатели обнаружили ватрушки и мобильный телефон одного из школьников.
Спасатели МЧС России ведут работы каждый день до темноты. Они тщательно обследуют дно водоёма, продвигаясь вперёд метр за метром. Только за 25 января специалисты осмотрели 7000 квадратных метров акватории. Для этого они пробурили три большие майны и 750 отдельных лунок. Поисковую операцию координирует Главное управление МЧС России по Брянской области.
