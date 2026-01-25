Российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов

25 января 2026, 19:02

Пенсионера в Удмуртии задержали за попытку кражи километра проводов ЛЭП

Фото: МВД по Удмуртской Республике

Полиция в Сюмсинском районе Удмуртии задержала 65-летнего пенсионера по подозрению в попытке украсть более километра проводов с линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.