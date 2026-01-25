Российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов
Полиция в Сюмсинском районе Удмуртии задержала 65-летнего пенсионера по подозрению в попытке украсть более километра проводов с линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Следователи уже возбудили уголовное дело о покушении на кражу. По информации ведомства, в середине января мужчина спилил бензопилой 12 опор ЛЭП, снял с них провода и изоляторы, а затем перевёз часть опор к своему дому на мотобуксировщике.
Сотрудники районных электросетей и полиции совместно задержали подозреваемого. Предварительный ущерб от действий пенсионера оценили в 250 тысяч рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.
