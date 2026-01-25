Житель Махачкалы, спасший ребёнка и женщину из тонущей машин, описал ход событий
Один из участников спасательной операции в Махачкале Асадулла Магомедов сообщил детали спасения людей из тонущей машины.
В беседе с «RT» Магомедов рассказал, что водитель кричал о ребёнке и женщине, находившихся в салоне.
«Я верхнюю одежду снял — думал зайти в воду, вытащить», — поведал он.Асадулла отметил, что сначала спасатели вытащили мальчика через окно, когда автомобиль приблизился к трубе. Потом они попытались помочь водителю и пожилой женщине, но машина стала быстро погружаться в воду.
«Друг друга схватили за руки, цепочку мы сделали, зашли в воду», — добавил он, пояснив, что таким образом женщину вытащили на берег.Местные жители после спасения разместили пострадавших у себя дома и ожидали приезда скорой помощи и сотрудников МЧС. Сам Асадулла Магомедов покинул место происшествия. Он подчеркнул, что не считает свои действия героизмом.