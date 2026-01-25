Житель Махачкалы, спасший ребёнка и женщину из тонущей машин, описал ход событий

25 января 2026, 20:02

Фото: Istock/JTeivans

Один из участников спасательной операции в Махачкале Асадулла Магомедов сообщил детали спасения людей из тонущей машины.





В беседе с «RT» Магомедов рассказал, что водитель кричал о ребёнке и женщине, находившихся в салоне.

«Я верхнюю одежду снял — думал зайти в воду, вытащить», — поведал он.

«Друг друга схватили за руки, цепочку мы сделали, зашли в воду», — добавил он, пояснив, что таким образом женщину вытащили на берег.