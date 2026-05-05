Под Калининградом грузовик сбил трёхлетнего ребёнка на трассе
В Калининградской области 73-летний водитель грузового автомобиля сбил трёхлетнего ребёнка, который выбежал на проезжую часть. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло 5 мая в посёлке Залесье на улице Большаковской. Пенсионер управлял автомобилем «Хендай» и двигался по трассе. Внезапно справа налево по ходу движения на дорогу выскочил маленький ребёнок.
Водитель не успел затормозить и совершил наезд. Медики доставили пострадавшего малыша в больницу с телесными повреждениями. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции.
Обстоятельства случившегося уточняются. Сообщается, что в результате ДТП пострадала и мать ребёнка — она выбежала на дорогу следом за ним. Сейчас оба находятся в состоянии средней тяжести.
