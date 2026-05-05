Ревнивый россиянин изрезал возлюбленную ножом, а затем добил молотком

В Тамбовской области мужчина поссорился с возлюбленной, ударил её ножом, а затем добил молотком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.



Инцидент произошёл 1 мая в селе Столовое. Между 47-летним мужчиной и его 51-летней сожительницей вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина взял нож и ранил женщину в ногу. После этого он переключился на молоток и нанёс возлюбленной несколько ударов по голове и телу.

От полученных травм жертва скончалась на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу. Следователи устанавливают другие детали и обстоятельства произошедшего.

Накануне на юге Москвы пьяный мужчина избил и задушил сожительницу.

Ольга Щелокова

