Мощный пожар в столичной Коммунарке перекинулся на соседние дома

В столичном районе Коммунарка загорелся таунхаус. Как сообщает РЕН ТВ, пламя уже охватило более 400 квадратных метров.



Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Газопровод. Там загорелась мансарда пятиквартирного жилого дома. Серьёзное возгорание с таунхауса уже перешло на соседние строения в московской Коммунарке.

Пожар охватил пятый дом. Огонь бушует уже третий час. Погибших нет. Медики оказали помощь пожилой женщине. Большинство эвакуированных — семьи с детьми. Предварительная причина возгорания — неисправная проводка. На месте работают пожарные и медики.

Ранее в Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме.

Ольга Щелокова

