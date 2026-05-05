Мощный пожар в столичной Коммунарке перекинулся на соседние дома
В столичном районе Коммунарка загорелся таунхаус. Как сообщает РЕН ТВ, пламя уже охватило более 400 квадратных метров.
Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Газопровод. Там загорелась мансарда пятиквартирного жилого дома. Серьёзное возгорание с таунхауса уже перешло на соседние строения в московской Коммунарке.
Пожар охватил пятый дом. Огонь бушует уже третий час. Погибших нет. Медики оказали помощь пожилой женщине. Большинство эвакуированных — семьи с детьми. Предварительная причина возгорания — неисправная проводка. На месте работают пожарные и медики.
Ранее в Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме.
