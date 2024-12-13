Под Калининградом произошло массовое ДТП

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Четыре машины столкнулись под Калининградом на трассе «Северный обход города Калининграда», есть двое пострадавших, информирует областное УМВД в Telegram-канале.
«…На 16-м км автомобильной дороги «Северный обход города Калининграда» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля Suzuki и пешеход (ранее водитель Toyota)», — сказано в публикации.Временно перекрыты вторая и третья полосы от Гурьевска до населенного пункта Большое Исаково, добавили в Госавтоинспекции, порекомендовав водителям выбирать альтернативный маршрут.
Перед этим сообщалось, что в ДТП с маршруткой пострадала 20-метровая яхта. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов