​В Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки

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В Москве на Ленинградском проспекте в результате аварии погиб руководитель департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов.
ДТП произошло в районе дома 36, где автомобиль сбил 51-летнего чиновника. От полученных травм он скончался на месте.
По данным правоохранительных органов, которые передает ТАСС, обстоятельства происшествия пока выясняются. Олег Чурилов возглавлял департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки с апреля 2022 года.
Министерство подтвердило его гибель 12 декабря в своем Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» передавало, что 12 декабря в Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака.
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По данным правоохранительных органов, которые передает ТАСС, обстоятельства происшествия пока выясняются. Олег Чурилов возглавлял департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки с апреля 2022 года.
Министерство подтвердило его гибель 12 декабря в своем Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» передавало, что 12 декабря в Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака.
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Мария Моисеева