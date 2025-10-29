В Москве курьер на мощном электромопеде без прав сбил пенсионерку на «зебре»

29 октября 2025, 16:01

В Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Фото: Прокуратура города Москвы

В столице курьер на электромопеде сбил пожилую женщину. Об этом информирует прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.