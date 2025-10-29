В Москве курьер на мощном электромопеде без прав сбил пенсионерку на «зебре»
В столице курьер на электромопеде сбил пожилую женщину. Об этом информирует прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
По предварительной информации ведомства, на улице Нижние Поля сотрудник службы доставки управлял личным электромопедом мощностью более 250 Вт и не имел водительского удостоверения.
На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину 1946 года рождения, которая переходила проезжую часть. Медики, которые прибыли на место, госпитализировали пострадавшую. Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы сейчас контролирует установление всех обстоятельств и причин ДТП.
