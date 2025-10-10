В Оренбургской области пожар унёс жизни двух маленьких детей
В городе Кувандыке Оренбургской области произошёл пожар в частном жилом доме. Подробности сообщает СУСК РФ по региону.
Огонь охватил здание на улице Красногвардейской.
«В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей 2 и 10 лет», — сказано в сообщении.Следователи уже возбудили уголовное дело. Они квалифицируют произошедшее по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства возгорания.
Ранее в Уфе в жилом комплексе произошёл пожар в многоэтажном доме. Сообщается, что открытое пламя полностью охватило крышу здания.