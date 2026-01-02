Под Мурманском течение реки унесло женщину, купавшуюся в ледяной воде
В Кольском районе Мурманской области в реке Тулома пропала женщина во время занятия айс-флоатингом. Об этом сообщает региональное управление СК.
По информации ведомства, группа людей проводила заплыв в ледяной воде с использованием специальных гидрокостюмов. Сильное течение реки унесло одну из участниц — женщину 1968 года рождения. На текущий момент установить её местонахождение не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организаторов мероприятия по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Поиски пропавшей женщины продолжаются.
