Под Мурманском течение реки унесло женщину, купавшуюся в ледяной воде

02 января 2026, 10:26

СК возбудил дело после исчезновения женщины на айс-флоатинге в реке Тулома

Фото: Istock/vserg48

В Кольском районе Мурманской области в реке Тулома пропала женщина во время занятия айс-флоатингом. Об этом сообщает региональное управление СК.