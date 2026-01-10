В Петербурге неизвестный «чистым» методом опустошил офисный сейф на один миллион
В Петербурге неизвестный похитил более миллиона рублей из офиса в бизнес-центре. Об этом информирует УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент случился в ночь на 9 января в здании на Сызранской улице. По сведениям ведомства, злоумышленник поднялся по запасной лестнице на второй этаж. Он отогнул металлическую дверь запасного выхода и проник в помещения. Там преступник взломал металлические сейфы с помощью электроинструмента.
Из одного хранилища он изъял наличные деньги на сумму свыше миллиона рублей. В других офисах ничего не пропало, однако в помещениях обнаружили разбросанные документы и личные вещи. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Оперативники сейчас устанавливают личность подозреваемого.
