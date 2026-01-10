В Петербурге неизвестный «чистым» методом опустошил офисный сейф на один миллион

10 января 2026, 13:51

В Петербурге из сейфа в бизнес-центре похитили свыше миллиона рублей

Фото: Istock/welcomia

В Петербурге неизвестный похитил более миллиона рублей из офиса в бизнес-центре. Об этом информирует УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.