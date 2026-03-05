«Вот вам свадебный подарок»: Ревность россиянки обошлась ее мужу в миллионы рублей

05 марта 2026, 15:21

Росссиянка разбила духи в магазине мужа на сумму в 3,5 миллиона рублей

Фото: istockphoto/Born to be blue

Ревнивая жительница России устроила погром в магазине своего мужа и разбила парфюм на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.