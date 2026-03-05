Достижения.рф

«Вот вам свадебный подарок»: Ревность россиянки обошлась ее мужу в миллионы рублей

Росссиянка разбила духи в магазине мужа на сумму в 3,5 миллиона рублей
Ревнивая жительница России устроила погром в магазине своего мужа и разбила парфюм на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.



По данным СМИ, мужчина из Кизляра (Дагестан) взял вторую жену. Узнав об этом, первая супруга пришла в ярость — молотком повредила автомобиль мужа и разгромила товар в его торговой точке. Ущерб предварительно оценивают в 3,5 млн рублей.

Несколько уцелевших флаконов она демонстративно оставила со словами: «Вот вам свадебный подарок». После инцидента владельцу магазина пришлось вызывать клининговую службу.

