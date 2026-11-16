Под Омском частный борт опасно сблизился с пассажирским самолетом Utair
В Омской области частный борт небезопасно сблизился с пассажирским саомлетом авиакомпании Utair. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
Все произошло вечером 15 ноября рядом с аэродромом Омск-Центральный. Турбовинтовой лайнер летел на высоте 427 метров, а частный Socata TB9 Tampico — на высоте 457 метров. По горизонтали между ними оставалось 4,9 километра при пяти минимально допустимых, а по вертикали — около 30 метров при норме в 305.
Как выяснилось позже, экипаж частного самолета начал без разрешения выполнять маневр и таким образом сблизился со взлетавшим бортом Utair. У диспетчеров сработала сигнализация наземной системы предупреждения столкновений (СПОС), хотя фактической угрозы не возникло. Росавиация расценила произошедшее как авиационный инцидент и начала расследование.
Ранее сообщалось, что во время перелета между российскими городами на борту лайнера Airbus A319 авиакомпании «Аврора» погиб пассажир.
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