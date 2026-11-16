Подмосковная школьница на самокате попала под фургон
В Лосино-Петровском городском округе Подмосковья 12-летняя девочка на самокате попала под фургон и получила травмы. Об этом 16 ноября сообщила подмосковная полиция.
Авария произошла около 12:40 на девятом километре дороги от Свердловского до трассы М-7 «Волга». Предварительно, 47-летний водитель выезжал с прилегающей территории, когда школьница пересекала проезжую часть на самокате. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Решение примут по итогам проверки.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области расследуют смертельное ДТП у пункта пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией. Служебной Lada Iskra, предварителньо, управлял 41-летний майор полиции Александр Рожнов. Он сбил 42-летнего местного жителя за пределами пешеходного перехода — мужчина погиб на месте от полученных травм.
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