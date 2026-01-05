Достижения.рф

Под Петербургом столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Фото: Istock/Vladimir Dyavhkov

На трассе «Сортавала» в Ленинградской области три человека пострадали в аварии с двумя автобусами. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 73-м километре этой автодороги. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.



По предварительной информации, водитель рейсового автобуса марки Golden Dragon двигался по направлению к Санкт-Петербургу. Он столкнулся с микроавтобусом Mercedes. После удара тот съехал с дороги и наехал на придорожное препятствие.

В результате столкновения пострадали три человека: двое взрослых и шестилетний ребёнок. Медики госпитализировали мальчика с травмами лёгкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших уточняется. Полиция начала проверку по факту аварии. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне столкновение автобусов в районе железнодорожной станции Лосево привело к серьёзным травмам у подростка.

Ольга Щелокова

