Под Петербургом столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

05 января 2026, 11:49

Два автобуса столкнулись на трассе «Сортавала», пострадали три человека

Фото: Istock/Vladimir Dyavhkov

На трассе «Сортавала» в Ленинградской области три человека пострадали в аварии с двумя автобусами. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 73-м километре этой автодороги. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.