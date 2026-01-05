Подросток пострадал при столкновении автобусов в Ленобласти
В районе железнодорожной станции Лосево произошло ДТП с участием двух единиц общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области, пострадал один человек.
Участниками аварии стали два автобуса. Один из них получил повреждения лобового стекла, левой части бампера и фары. Другое транспортное средство вылетело с проезжей части. У него полностью разрушена передняя часть кузова и помяты задние двери.
На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена поисково‑спасательного отряда «Приозерск».
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. С подозрением на сотрясение мозга его госпитализировали.
