«Под прицелом скрытой камеры»: В Ангарске фармацевт стала жертвой подлого снимка

18 августа 2025, 14:38

В Ангарске ищут мужчину, который снимал под юбкой у фармацевта в аптеке

Фото: Istock/stevanovicigor

В одной из аптек Ангарска произошёл неприятный инцидент. Мужчина снимал фармацевта исподтишка на камеру под халат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Мужчина, притворившись обычным покупателем, попросил лекарство из закрытого шкафа. Пока фармацевт открывала стеклянную витрину, он незаметно достал мини-камеру и направил её под халат сотрудницы. Девушка в тот момент почувствовала неладное, но не придала этому значения.



Позже, проверив записи с камер наблюдения, она обнаружила шокирующие кадры.

«До сих пор в ужасе. В тот самый момент, когда я нагибалась, этот извращенец держал в руке крошечную камеру и целенаправленно снимал под моим халатом! Мне противно, мерзко и оскорбительно. Как можно так низко пасть?» — поделилась девушка.