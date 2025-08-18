«Под прицелом скрытой камеры»: В Ангарске фармацевт стала жертвой подлого снимка
В Ангарске ищут мужчину, который снимал под юбкой у фармацевта в аптеке
В одной из аптек Ангарска произошёл неприятный инцидент. Мужчина снимал фармацевта исподтишка на камеру под халат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина, притворившись обычным покупателем, попросил лекарство из закрытого шкафа. Пока фармацевт открывала стеклянную витрину, он незаметно достал мини-камеру и направил её под халат сотрудницы. Девушка в тот момент почувствовала неладное, но не придала этому значения.
Позже, проверив записи с камер наблюдения, она обнаружила шокирующие кадры.
«До сих пор в ужасе. В тот самый момент, когда я нагибалась, этот извращенец держал в руке крошечную камеру и целенаправленно снимал под моим халатом! Мне противно, мерзко и оскорбительно. Как можно так низко пасть?» — поделилась девушка.Полиция Иркутской области проводит проверку по факту случившегося и разыскивает злоумышленника.