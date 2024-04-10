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Под Ростовом задержали московского студента за передачу данных о ВС РФ Киеву

10 апреля 2024, 15:24
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали студента московского вуза за сбор данных и их передачу украинским спецслужбам. Об этом сообщили в ведомстве.
«Уроженец г. Макеевка в ДНР, студент одного из московских вузов инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что молодой человек в первые месяцы текущего года передавал украинской стороне данные, которые впоследствии могли быть использованы для нанесения удара по критически важному объекту военной инфраструктуры.



Подозреваемого задержали. У него обнаружили телефон для связи с представителями украинских спецслужб. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

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ВСУ пытались добить раненых в ЛНР журналистов с помощью дрона
ВСУ пытались с помощью дрона добить журналистов ВГТРК, раненых под Кременной
10 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные пытались добить раненых журналистов с помощью дрона, сообщает телеграм-канал «Вести-Луганск».
Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Кременную в тот момент, когда там работала съемочная группа телеканала «Вести Луганск».

В результате происшествия ранения получил корреспондент и оператор. Обоих пострадавших везут в больницу Луганска для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, один из пострадавших получил контузию.

Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Возможный пособник террористов из «Крокуса» сбежал от полиции в Чехове и скрывается в лесу
В Чехове в лесу скрывается возможный пособник террористов из «Крокуса»
10 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/vmargineanu

В подмосковном Чехове ввели план «Сирена». Силовики ищут возможного пособника террористов из «Крокус сити холла», которому удалось сбежать от полиции. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, мужчина 1976 года рождения сбежал от сотрудников ФСБ в лесополосе Чехова. По неподтверждённым данным, мужчина вооружён и может быть связан с террористами из «Крокуса».

Все силовые подразделения подняты по тревоге и ищут сбежавшего преступника. В городе введён план «Сирена».

7 апреля план «Сирена» после убийства полицейского вводили в Щёлково. Тогда было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.

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#фсб
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#план
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В Можайске спасатели вскрыли дом, чтобы спасти пенсионерку с инсультом
10 апреля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

70-летней женщине, не способной самостоятельно выбраться из запертого изнутри частного дома, помогли спасатели, инцидент произошёл в деревне Настасьино Можайского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил брат женщины. Он рассказал, что привёз для неё продукты, но она не открывает и не отвечает на стук в окно. Спасатели выехали по указанному адресу и в присутствии полицейских вскрыли дверь. Хозяйка дома лежала на полу в спальне с признаками инсульта»», — говорится в сообщении.
Присутствовавшие на месте медики оказали женщине первую помощь, после этого её на мягких носилках пере несли в машину скорой помощи. Женщину увезли в городскую больницу Наро-Фоминска.

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#можайск
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#мособлпожспас
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Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе
Летевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал срочности
10 апреля 2024, 15:52

Фото: istock / frentusha

Самолет авиакомпании UTair из России подал сигнал срочности в воздушном пространстве, сообщил 10 апреля Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с Boeing 737–500, выполнявшим рейс из Москвы в Нижневартовск. Во время полета у самолета отказал генератор. На борту находились пассажиры.

Экипаж решил направиться на запасной аэродром. В результате самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Сыктывкара. Посадка прошла успешно.

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#инцидент
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Россиянка украла у бойца СВО миллион рублей и сбежала с любовником
10 апреля 2024, 15:40

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге участник специальной военной операции обратился с жалобой в полицию. По его словам, его сожительница выманила у него крупную сумму денег, после чего с любовником уехала в родной город Воткинск в Удмуртии.
Мужчина позвонил правоохранителям из госпиталя, где он лежит с ранением и контузией. Он рассказал, что его 49-летняя сожительница обманным путём забрала у него миллион рублей, после чего сбежала. Боец по имени Олег просил полицейских помочь ему вернуть по сути похищенные деньги.

Он готов написать заявление, но пока не может этого сделать, так как на правой руке у него после ранения удалён локтевой сустав, а писать левой он не умеет. Потерпевший направит официальное обращение в полицию после того, как ему окажут помощь в написании заявления.

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Более 10 беременных принял из зон затопления перинатальный центр в Орске
10 апреля 2024, 14:56

Фото: РИА Новости

Перинатальный центр в Орске Оренбургской области принял 11 беременных женщин из зон затопления. Об этом сообщила завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ирина Кашинская
«Они психологически очень подавлены, у них слёзы на глазах, потому что им нужно не только заботиться о новорождённых, но и думать о старших детях, которые остались без дома», — прокомментировала в беседе с RT Кашинская.

В то же время известно, что «Аэрофлот» из-за наводнения в Оренбургской области продлил возможность переоформить билеты в сообщении с Оренбургом и Орском.

«Аэрофлот» принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля 2024 года включительно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.

Ранее мэр Орска Василий Козупица заявлял, все попытки засыпать прорванную дамбу в Орске оказались неэффективными. Однако власти продолжают искать способы более быстрого отвода воды от домов города, частично затопленного после прорыва дамбы 5 апреля, добавлял градоначальник.

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#наводнение
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В Солнечногорске гроза повалила дерево на автодорогу
10 апреля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Дерево упало на автомобильную дорогу в районе деревни Полежайки городского округа Солнечногорск из-за грозы с сильным ветром и перекрыла одну полосу движения, автомобилисты обратились за помощью к спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Автомобилисты, заметившие появившееся на дороге препятствие, сообщили об этом в единую службу экстренной помощи «Система-112». Специалисты немедленно выехали на вызов. На месте работник Мособлпожспаса с помощью нескольких бензопил распилили упавший ствол и убрали с проезжей части брёвна и ветки», — говорится в сообщении.
Благодаря спасателям проезд по дороге вновь стал открыт и безопасен.

Ранее сообщалось, что на поле у деревни Сафрониха Рузского округа местные жители обнаружили о время земляных работ 37 боеприпасов времён Великой отечественной войны. На место были вызваны спасатели, которые отвезли найденные снаряды в безопасное место и обезвредили их.

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Мэр Орска рассказал о попытках засыпать прорванную дамбу
Мэр Орска Козупица: попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезны
10 апреля 2024, 14:25

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Все попытки засыпать прорванную дамбу в Орксе оказались неэффективными. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.
Однако власти продолжают искать способы более быстрого отвода воды от домов города, частично затопленного после прорыва дамбы 5 апреля, отметил градоначальник.

По словам мэра, вместе со специалистами МЧС они провели осмотр дамбы и оценили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать прорывы бутом оказались безуспешными, так как поток воды смывал каменные глыбы, словно песок. Сейчас, когда стихия угомонилась, власти ищут способы быстрого отвода воды из города и начала его восстановления.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля, что привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления.

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Группа журналистов попала под обстрел ВСУ в районе Кременной, есть раненые
Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении
10 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock.com/frantic00

Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР в телеграм-канале.
В сообщении говорится, что ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала.

Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте. По предварительной информации он контужен.

В настоящее время пострадавших сотрудников телеканала везут в больницу Луганска для оказания им медицинской помощи.

Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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