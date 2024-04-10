Под Ростовом задержали московского студента за передачу данных о ВС РФ Киеву

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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали студента московского вуза за сбор данных и их передачу украинским спецслужбам. Об этом сообщили в ведомстве.
«Уроженец г. Макеевка в ДНР, студент одного из московских вузов инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что молодой человек в первые месяцы текущего года передавал украинской стороне данные, которые впоследствии могли быть использованы для нанесения удара по критически важному объекту военной инфраструктуры.
Подозреваемого задержали. У него обнаружили телефон для связи с представителями украинских спецслужб. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
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Элина Позднякова