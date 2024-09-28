Видео момента взрыва на железнодорожном мосту под Самарой появилось в сети

Фото: istockphoto/Yuliya Shauerman
Видео момента взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области опубликовали в сети вечером 28 сентября. На кадрах заметно, как справа от грузового состава появляется облако пыли.
Видео с места взрыва на ж/д мосту под Самарой опубликовал канал Baza. На втором ролике, уже после проезда состава, видны трещины, которые образовались на конструкциях моста. На переправе треснули бетонные плиты и вывернуло ограждение, при этом рельсы не пострадали.
ЧП случилось в районе города Кинель около 13.30 на 1136 километре. К счастью, поезд смог проехать и никто не пострадал. Власти сообщают, что движение грузовых составов на том участке приостановили.
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«На железнодорожном мосту произошло повреждение островков безопасности», — заявила администрация области в Telegram-канале.
ЧП случилось в районе города Кинель около 13.30 на 1136 километре. К счастью, поезд смог проехать и никто не пострадал. Власти сообщают, что движение грузовых составов на том участке приостановили.
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Лия Мурадьян