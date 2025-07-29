Под Саратовом 13-летний подросток на «Приоре» влетел в дерево и погубил приятеля

29 июля 2025, 20:03

В Саратовской области подросток на машине въехал в дерево и погубил друга

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Жуткая трагедия случилась 29 июля в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Школьник, находясь за рулём автомобиля, устроил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.





Авария произошла в селе Старые Бурасы на улице Молодёжная. Двое подростков решили прокатиться на автомобиле «Лада Приора». 13-летний мальчик, управляя машиной, не справился с управлением и врезался в дерево.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир транспортного средства погиб, водитель доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.