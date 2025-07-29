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Под Саратовом 13-летний подросток на «Приоре» влетел в дерево и погубил приятеля

В Саратовской области подросток на машине въехал в дерево и погубил друга
Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Жуткая трагедия случилась 29 июля в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Школьник, находясь за рулём автомобиля, устроил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.



Авария произошла в селе Старые Бурасы на улице Молодёжная. Двое подростков решили прокатиться на автомобиле «Лада Приора». 13-летний мальчик, управляя машиной, не справился с управлением и врезался в дерево.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир транспортного средства погиб, водитель доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте события работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось об инциденте в Ялте, где водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе. Отмечается, что виновник аварии оставил пострадавших лежать на асфальте и уехал.
Ольга Щелокова

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