Под Саратовом 13-летний подросток на «Приоре» влетел в дерево и погубил приятеля
В Саратовской области подросток на машине въехал в дерево и погубил друга
Жуткая трагедия случилась 29 июля в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Школьник, находясь за рулём автомобиля, устроил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария произошла в селе Старые Бурасы на улице Молодёжная. Двое подростков решили прокатиться на автомобиле «Лада Приора». 13-летний мальчик, управляя машиной, не справился с управлением и врезался в дерево.
«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир транспортного средства погиб, водитель доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.В настоящее время на месте события работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось об инциденте в Ялте, где водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе. Отмечается, что виновник аварии оставил пострадавших лежать на асфальте и уехал.