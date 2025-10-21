Под Тулой водитель влетел в толпу подростков

21 октября 2025, 21:16

В посёлке Ленинский водитель Lada Largus врезался в группу подростков на обочине

Фото: Istock/z1b

В посёлке Ленинский Тульской области автомобиль сбил группу подростков на обочине. Жёсткое столкновение произошло поздно вечером 18 октября на Центральной улице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.