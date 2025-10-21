Под Тулой водитель влетел в толпу подростков
В посёлке Ленинский Тульской области автомобиль сбил группу подростков на обочине. Жёсткое столкновение произошло поздно вечером 18 октября на Центральной улице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
49-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Largus почувствовал резкое недомогание. Он не справился с управлением, и транспортное средство вылетело на правую обочину. Там машина врезалась в группу молодых людей, которые стояли на краю дороги.
После столкновения с пешеходами автомобиль продолжил движение и врезался в две припаркованные машины марки ВАЗ 2115. В результате аварии пострадали семь человек. Скорая медицинская помощь доставила в больницу самого водителя и шестерых пешеходов.
Среди пострадавших — молодые люди 25, 23, 18, 17, 16 и 15 лет. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
