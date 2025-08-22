Полиция раскрыла шокирующую схему школьников по мойке машин в центре Москвы

22 августа 2025, 20:35

Школьники с Патриарших зарабатывали по полмиллиона в месяц на мойке машин

Фото: Istock/SbytovaMN

В Москве пресечена нелегальная деятельность несовершеннолетних, занимавшихся мойкой автомобилей. Об этом сообщает SHOT.