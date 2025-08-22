Полиция раскрыла шокирующую схему школьников по мойке машин в центре Москвы
В Москве пресечена нелегальная деятельность несовершеннолетних, занимавшихся мойкой автомобилей. Об этом сообщает SHOT.
В центре Москвы правоохранительными органами была пресечена незаконная предпринимательская деятельность, которую организовали двое несовершеннолетних. Подростки оказывали услуги по мойке автомобилей премиум-класса в районе Патриарших прудов.
По имеющейся информации, ежемесячный доход от их деятельности мог достигать 500 тысяч рублей. Работа молодых людей была квалифицирована как нарушение законодательства в сфере предпринимательства.
После проведения необходимых процедур задержанные были отпущены. В отношении их родителей составлены административные протоколы, по результатам рассмотрения которых наложены штрафные санкции.
